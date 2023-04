Fasten in Finnentrop: „Die ersten Tage sind schon hart“

Über 300 Besucher und Gläubige kamen am Donnerstag zum Fastenbrechen in der Festhalle Finnentrop zusammen.

Finnentrop. Am Donnerstag hatte der Finnentroper Moscheeverein „FINEM“ zum großen Fastenbrechen in die Festhalle Finnentrop geladen.

Von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang wird gefastet: Für Muslime auf der ganzen Welt findet gerade der Ramadan statt. Die Regeln für Fastende an Ramadan schreiben vor, dass zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang weder feste noch flüssige Nahrung zu sich genommen wird. Erst wenn die Sonne verschwunden ist, treffen sich die Gläubigen zum Fastenbrechen. Auf arabisch nennt sich das Fastenbrechen „Iftar“. Iftar findet jeden Tag zu einer anderen Uhrzeit statt, da der Sonnenuntergang jeden Tag unterschiedlich ist.

Am Donnerstag hatte der Finnentroper Moscheeverein „FINEM“ zum großen Fastenbrechen ab 20.26 Uhr in die Festhalle Finnentrop geladen. Im Vorfeld konnte sich jeder mit einem Link anmelden. „310 Menschen haben ihr Kommen zugesagt“, freute sich der Vorsitzende Ramazan Olmaz, „allein 130 Anmeldungen kamen von nicht muslimischen Mitbürgern. Das freut uns sehr.“ Nach 2018 in der Moschee und 2020 in der Schützenhalle Bamenohl war dieses das dritte Fastenbrechen in einer großen Gemeinschaft von Muslimen und Nicht-Muslimen.

Aus Solidarität

Eine der Gäste ist Hildegard Hansmann-Machula. „Ich habe aus Solidarität auch heute auf das Mittagessen verzichtet. Da merkt man schon, wie schwer das ist, den ganzen Tag nichts zu essen.“ Uta Deitenberg von der gleichnamigen Buchhandlung am Finnentroper Rathaus ist mit ihrer Mitarbeiterin Brigitta Hömberg gekommen. „Wir hatte eine Einladung und waren noch nie beim Fastenbrechen. Die Einladung haben wir natürlich gerne angenommen, aber auf das Essen, bis auf das Abendessen, haben wir heute nicht verzichtet.“

Michaela Schüttler ist mit ihrer Schwester Katharina Keseberg gekommen. Ihre Nachbarin Aynur hat sie eingeladen. „Wir sind immer von ihren Kochkünsten fasziniert und nun erleben wir zum ersten Mal ein Fastenbrechen. Mal schauen, was uns heute erwartet.“

Emine Korhmaz (17) ist eine von mehreren Frauen mit einem grünen Kopftuch. Sie ist Mitglied des Moscheevereins und Ansprechpartner in der Festhalle. Alle, die Fragen haben, können sich gerne an sie wenden. Sie selber fastet schon seit Beginn des Ramadans am 22. März. „Die ersten zwei, drei Tage sind schon hart, wenn man sich umstellt. Aber jetzt macht mir das nichts mehr aus. Es ist wirklich eine Frage der Gewohnheit.“

Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist auch MdL Jochen Ritter. „Ich bin auch zum ersten Mal dabei, aber es freut mich, meinen Horizont zu erweitern. Außerdem ist der Erlös für die Erdbebenopfern bestimmt.“

Ramazan Olmaz ergänzt: „In unseren Räumlichkeiten werden jeden Freitag, Samstag und Sonntag beim gemeinsamen Fastenbrechen im Ramadan Iftar-Menüs zubereitet und serviert. Der gesamte Erlös aus der Errichtung dieser Iftar-Menüs wird den Betroffenen des Erdbebens zugutekommen.“

Die fünf Säulen des Islams

„Das Fasten während des Ramadans zählt zu den sogenannten fünf Säulen des Islams und damit zu den Hauptpflichten für gläubige Muslimas und Muslime“, erklärt Mustafa Özgül. Er ist der Moderator des Abends und hat die Stunde vor dem Essen die Redner begrüßt und anmoderiert. Nun lässt er es sich mit den 309 anderen Gästen schmecken. Zunächst gibt die Ramadansuppe, eine besondere pürierte Linsensuppe. Es folgt als Hauptgericht Reis, Bohne und Geflügel. Zum Nachtisch darf es richtig süß werden. Datteln, Baklava und ein Kuchenbuffet sorgen für einen Zuckerschub. „Na klar hat man am Anfang Hunger und denkt viel ans Essen“, weiß der junge Mann, „Man geht in ein Geschäft und kauft ganz viele Lebensmittel, die man nach Sonnenuntergang essen will. Aber das hat sich schnell wieder eingespielt. Außerdem dürfen wir ja auch vor Sonnenaufgang essen. Da stellt man sich dann den Wecker, frühstückt und geht wieder ins Bett um noch ein bisschen zu schlafen.“

Jetzt freuen sich alle auf den 21. April. Da ist der Ramadan beendet. Das wird mit dem Zuckerfest gefeiert, eins der wichtigsten Festen des Islam.

