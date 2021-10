Faszinierende Bilder: Lennestadt leuchtet... hat gezündet

Viele Orte und Gebäude in Lennestadt erleuchten an drei Tagen in rot, gelb, blau und grün: ein Farbenspiel in allen Variationen.

Lennestadt. Zum zweiten Mal hüllte sich die Stadt in bunte Lichter. Das faszinierende Farbenspiel in vielen Orten zog hunderte Schaulustige an.

Es ist ein beeindruckendes Farbenspiel, wenn fast eine ganze Stadt sich plötzlich in eine bunte Meile verwandelt und das an drei Abenden hintereinander. Am Wochenende hieß es wieder „Lennestadt leuchtet“. Mit Einbruch der Dunkelheit wurden verschiedene Bauwerke und Sehenswürdigkeiten im Stadtgebiet farbig illuminiert. Angestrahlte Gebäude und Plätze gab es diesmal in Milchenbach, Kirchveischede, Elspe, Bilstein, Altenhundem, Grevenbrück, Meggen und Saalhausen zu sehen. Hinzu kamen Sonderaktionen und Late-Night Shopping am Freitag.

So gab es im Gartencenter Kremer nicht nur eine wunderbar beleuchtete Weihnachtsausstellung, sondern am Freitagabend auch „Lebende Figuren“ im gesamten Center. Zum Marktplatz in Altenhundem lud das Laternenvolk ein. In rot erstrahlte auch der Bahnhof und sorgte für ein besonderes Ambiente.

Turn up am Siciliaschacht

Lennestadt leuchtet 2021: Straßentheater Turn Up in Meggen Foto: Barbara Sander-Graetz

Die Hohe Bracht war in diesem Jahr schon von Weitem zu sehen, denn der abgeholzte Wald gab einen ganz neuen Blick auf das Wahrzeichen frei. In einigen Orten wie Bilstein, Kirchveischede - in diesen Orten untermalte der Musikverein Bilstein das Farbenspiel mit flotter Blasmusik - und in Grevenbrück trafen sich die Besucher an Bierrondelle und stärkten sich mit Würsten vom Grill. Heizstrahler und Feuerschalen machten das Ambiente nicht nur optisch gemütlicher, sondern halfen auch gegen die herbstliche Kühle am Abend. Zu weiteren besonderen Aktionen gehörte das Straßentheater Tukkers Connexion aus Rotterdam, das am Samstag am Siciliaschacht und den angestrahlten Sauerland Pyramiden ihr Programm „Turn up“ präsentierten. Klasse!

Die Beleuchter im Kurpark

In Saalhausen war nicht nur der Kurpark beleuchtet, „Die Beleuchter“ sorgten auch hier für einmalige Lichterlebnisse. Die angekündigten Nachtwächterführungen waren alle ausverkauft. Live-Musik und einen Flohmarkt zugunsten der Flutopfer gab es beim Elspe Festival. Insgesamt besuchten mehrere hundert Gäste die einzelnen Events.

Clemens Lüdtke, Lennestadts Touristik-Chef sowie Organisator und Namensgeber des farbenfrohen Spektakels, zog schon am Samstagabend im Gespräch mit dieser Zeitung eine positive Bilanz, trotz des Regens am Freitag: „Die Installationen am Siciliaschacht in Meggen und im Saalhauser Kurpark waren ein toller Erfolg. Dort kamen hunderte Schaulustige nicht nur aus Lennestadt und auch in den anderen Orten, zum Beispiel in Bilstein und Kirchveischede, hat Lennestadt leuchtet… wieder gezündet. Wir sind sehr zufrieden.“

Großer Aufwand

Was viele Besucher, die sich an den bunten Farben erfreuen, nicht wissen. Der Aufwand, die Gebäude, und Orte bunt in Szene zu setzen, ist immens. Die Techniker hatten bereits am Donnerstagabend damit begonnen, die Stromleitungen zu den einzelnen Spots zu legen und wetterfest zu verkabeln. Fest steht: der Aufwand hat sich wieder gelohnt.

