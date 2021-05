FDP: Johannes Vogel aus Olpe zum Lindner-Vertreter gewählt

Kreis Olpe. Johannes Vogel aus Olpe ist zum stellvertretenden FDP-Vorsitzenden gewählt worden. Auf dem Parteitag hat er noch ein zweites Ziel erreicht.

Der Olper FDP-Bundestagsabgeordnete und Kreisvorsitzende Johannes Vogel wurde am vergangenen Wochenende auf dem FDP-Bundesparteitag, der in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie mit 662 Delegierten digital stattfand, zu einem von drei stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Johannes Vogel, der auch NRW-Generalsekretär ist, wurde mit 79 Prozent der Stimmen neu als stellvertretender Vorsitzender gewählt.

„Ich freue mich riesig über das Vertrauen, das mir der Parteitag mit diesem Ergebnis entgegengebracht hat. Es gibt viel zu tun und so viele Chancen für eine liberale Partei in Deutschland. Die Freien Demokraten stehen wie keine andere Partei für ein erneuertes Aufstiegsversprechen. Ich möchte daran mitarbeiten, meine Partei mit neuen Ideen thematisch diverser zu machen“, so Vogel.

Der Bundesparteitag hat unter der Überschrift „Nie gab es mehr zu tun“ an dem Wochenende auch das Bundestagswahlprogramm beraten, welches auch die von Sozialpolitiker Vogel mitentwickelte „Gesetzliche Aktienrente“ enthält.

Im September tritt Johannes Vogel bei der Bundestagswahl wieder im Wahlkreis Olpe – Märkischer Kreis I als Direktkandidat an.

