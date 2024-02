Feierlicher Gedenkgottesdienst für Martin Tillmann

Martin Tillmann ist am 12. Februar plötzlich verstorben.

Kreis Olpe Nach dem Tod von Schützenoberst Martin Tillmann ist die Betroffenheit groß. Der Termin für einen Gedenkgottesdienst steht nun fest.

Nach dem plötzlichen Tod von Martin Tillmann, Bundesoberst des Sauerländer Schützenbundes und Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Lennestadt, möchte sich die Schützengemeinschaft mit einem Gedenkgottesdienst von ihrem langjährigen Weggefährten verabschieden. Der Gottesdienst findet am Freitag, 23. Februar, ab 17 Uhr in der Freiheit-Bilstein-Halle in Lennestadt-Bilstein, Tillmanns Heimatort, statt.

In Abstimmung mit dem Schützenverein und der Dorfgemeinschaft Bilstein sowie der Stadt Lennestadt lädt der Sauerländer Schützenbund alle Schützen (in Schützentracht), Fahnenabordnungen sowie Freunde und Weggefährten zur Teilnahme an der Gedenkveranstaltung herzlich ein. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Musikverein Bilstein unter Leitung von Andreas Regeling. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Auswärtige Schützenvereine, -bruderschaften und -gesellschaften werden gebeten, sich über die Homepage des Sauerländer Schützenbundes anzumelden.

Die Betroffenheit über den plötzlichen Tod des 61-Jährigen, der am Montag bekannt geworden war, ist nach wie vor riesig. Der Sauerländer Schützenbund hat auf seiner Internetseite ein Kondolenzbuch angelegt. Aus den vielen Einträgen geht die große Wertschätzung, die Martin Tillmann in der Schützenfamilie und darüber hinaus genoss, deutlich hervor. ebe

