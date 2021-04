Die Feuerwehr löscht am Sonntagabend eine kleine Gartenhütte in Olpe.

Feuer Feuer am Ostersonntag: Gartenhütte in Olpe brennt nieder

Olpe. Nachbarn versuchten das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, allerdings vergeblich. Die Feuerwehr brachte den Brand dann unter Kontrolle.

Zu einem Brand einer drei Mal drei Meter großen Gartenhütte in der Römerstraße in Olpe wurde die Feuerwehr Olpe am Sonntagabend um 20.16 Uhr alarmiert. Nachbarn hatten das Feuer entdeckt und den Notruf gewählt. Mit einem Gartenschlauch waren kurz danach eigene Löschversuche unternommen worden, jedoch ohne Erfolg.

Brandursache noch unklar

Als die Feuerwehr wenige Minuten später mit zwei Löschfahrzeugen an der am Einsatzort eintraf, stand die hölzerne Hütte im Vollbrand. Rasch wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und mehrere Trupps gingen unter Atemschutz gegen die Flammen vor, konnten aber nicht verhindern, dass sie komplett niederbrannte.

Zur Brandursache konnten weder Feuerwehr noch Polizei vor Ort genauere Informationen geben. Für rund 45 Minuten war die Römerstraße ab der Ecke Clemens-Bretano-Straße wegen des Feuerwehreinsatzes komplett gesperrt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen zur Einsatzstelle ausgerückt.