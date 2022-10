Kellerbrand in die Straße „Zum Elberscheid“ in Wenden-Elben.

Feuerwehreinsatz Feuer an einer Fritteuse verursacht Kellerbrand in Wenden

Elben. Die Feuerwehr hat am Mittwochabend einen Kellerbrand in Elben gelöscht. Nach ersten Informationen brach das Feuer an einer Fritteuse aus.

Die Feuerwehr Wenden und Gerlingen, das DRK Wenden, der Regelrettungsdienst des Kreises Olpe sowie die Polizei wurden am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Straße „Zum Elberscheid“ in Wenden-Elben gerufen. Beim Eintreffen drang bereits Rauch aus den Kellerfenstern. Unter Atemschutz ging ein Trupp im Innenangriff zur Brandbekämpfung vor. Schnell konnte das Feuerwehr gelöscht werden. Im Anschluss wurden noch einige Nachlöscharbeiten durchgeführt.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Drei in dem Einfamilienhaus gemeldete Personen hatten vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Haus bereits verlassen. Nachbarn und zugleich Verwandte hatten den Qualm entdeckt und Hausbesitzer aufmerksam gemacht. Danach war sofort der Notruf abgesetzt worden, wie die Polizei vor Ort erklärte. Ebenfalls gab die Polizei vor Ort und durch die Leitstelle gegenüber dieser Zeitung bekannt, dass nach ersten Informationen das Feuer an einer Fritteuse entstanden war. Ob durch einen technischen Defekt oder einer anderen Ursache, dazu nahm die Kriminalpolizei noch am Abend die Ermittlungen auf.

Wie die Polizei auf Nachfrage bekanntgab, war die Fritteuse kurz vor dem Feuer in Betrieb genommen worden. Wegen Brandrauchs, der durch das Haus gezogen war, ist das Gebäude aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen bei ihnen Verwandten unter.

