Feuer auf der A45 - Transporter brennt bei Wenden völlig aus

Das Fahrzeug brannte in voller Ausdehnung.

Gerlingen/Kreuztal. Ein Paketfahrzeug ist auf der Autobahn 45 ausgebrannt. Die Auffahrt in Richtung Kreuztal/Wenden blieb für mehrere Stunden voll gesperrt.

Glück im Unglück hatte die Fahrerin eines Paketfahrzeugs auf der Autobahn 45 am Mittwochmorgen. Nach Aussage der Autobahnpolizei war sie in Richtung Dortmund unterwegs, als plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen. Auf Höhe der Autobahnauffahrt auf die A4 konnte sie das Fahrzeug schließlich auf dem Standstreifen abstellen und verlassen. Kurz danach brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Gegen 8.24 Uhr klingelten daraufhin die Melder der Feuerwehreinheiten Wenden-Gerlingen und Freudenberg. Da zu diesem Zeitpunkt die genaue Einsatzstelle noch nicht feststand, rollten auch beide Einheiten auf die Autobahn.

+++ Lesen Sie hier: Größter Holzklau im Kreis Olpe - Das gab es noch nie +++

Feuer unter Kontrolle gebracht

Beim Eintreffen der Gerlinger Wehr schlugen die Flammen aus der Fahrerkabine und hatten auch schon auf die Ladefläche übergriffen. Unter Atemschutz wurde ein Löschangriff vorgenommen, mit dem das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht werden konnte. Um weiteres Löschwasser auf die Autobahn zu bekommen, wurden die Einheiten Büschergrund und Oberholzklau der Freiwilligen Feuerwehr Freudenberg noch nachalarmiert. Der Verkehr rollte stellenweise an der Einsatzstelle einspurig vorbei.

Das Fahrzeug brannte in voller Ausdehnung. Foto: Kai Osthoff

Die Auffahrt in Richtung Kreuztal/Wenden blieb für mehrere Stunden voll gesperrt, ist jetzt wieder frei. Dadurch kam einem langen Rückstau. Neben der Autobahnpolizei war die Feuerwehr der genannten Einheiten mit rund 42 Kräften vor Ort. Der Transporter musste abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe