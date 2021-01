Feuer in Attendorn: Gericht prüft Unterbringung

Die Feuerwehr war am 12. Juli 2020 im Einsatz bei dem Brand der Flüchtlingsunterkunft in der Donnerwenge in Attendorn.

Attendorn/Siegen. Ein 24-Jähriger soll die Flüchtlingsunterkunft Donnerwenge in Attendorn angezündet haben. Er soll psychisch krank sein.

Es war ein verheerendes Feuer. Die Flüchtlingsunterkunft in der Donnerwenge in Attendorn stand am 12. Juli 2020 in hellen Flammen. Die 14 männlichen Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Ein Mann wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von einer halben Million Euro.

Noch in der Nacht geriet ein Bewohner der Unterkunft, der sich auffällig verhielt, ins Visier der Ermittler. Bereits am Tatort soll der 24-Jährge zugegeben haben, das Feuer gelegt zu haben. Er wurde zunächst festgenommen und dann vorläufig in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Am Montag, 11. Januar, ab 10 Uhr beschäftigt sich die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes Siegen mit dem Fall. Es geht um den Vorwurf der schweren Brandstiftung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte mit gefährlicher Körperverletzung. Nach der Tat soll er bei der Festnahme eine Schere in der Hand gehabt und damit versucht haben, auf die Polizeibeamten einzustechen. Dabei geht es vor der Großen Strafkammer um ein Sicherungsverfahren, so Silvia Sünnemann, Pressesprecherin des Landgerichtes Siegen, auf Anfrage unserer Redaktion. Das Gericht prüft die dauerhafte Unterbringung des jungen Mannes in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus. „Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund des psychischen Zustandes davon aus, dass er schuldunfähig ist“, so Silvia Sünnemann.