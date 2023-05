Feuer in Attendorn – Ein Mann rettet sich aus dem Fenster

Zimmerbrand in der Finnentroper Straße in Attendorn.

Attendorn. In Attendorn läuft derzeit ein Einsatz der Feuerwehr. In einem Zimmer ist ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde schwer verletzt.

In Attendorn läuft derzeit in der Finnentroper Straße ein Einsatz der Feuerwehr. Nach Informationen von Frank Schmidt, stv. Leiter der Attendorner Feuerwehr, handelt es sich um einen Zimmerbrand. Nach weiteren Informationen von Sascha Klein ist das Feuer in der städtischen Obdachlosenunterkunft in der alten Kläranlage ausgebrochen. Es handelt sich um einen Zimmerbrand im ersten Obergeschoss. Ein Mann hat sich mit einem Sprung aus dem Fenster gerettet. Der Mann gilt als schwer verletzt.

Das brennende Zimmer konnte die Feuerwehr Attendorn löschen. Das Feuer war nach rund 20 Minuten unter Kontrolle. Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt.

