Feuer in Finnentrop: Technischer Defekt oder Fahrlässigkeit?

Wohnungsbrand an der Lennestraße in Finnentrop: Eine vorsätzliche Tat schließt die Polizei eher aus.

Finnentrop. Warum hat es in einem Haus in Finnentrop am 25. März gebrannt? Die Polizei hat zwei Theorien und schließt eine vorsätzliche Tat eher aus:

Die Polizei kommt der Brandursache in einem Mehrfamilienhaus in der Lennestraße, in dem es am Abend des 25. März gebrannt hat, deutlich näher: „Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Olpe und eines hinzugezogenen Brandsachverständigen ist entweder von einem technischen Defekt oder einer fahrlässigen Inbrandsetzung auszugehen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zeugen hatten am dem Abend vergangene Woche Donnerstag in einer Dachgeschosswohnung in der Lennestraße ein offenes Feuer entdeckt und die Feuerwehr informiert. Personen kamen nicht zu Schaden. Hinweise auf eine vorsätzliche Tat ergaben sich nicht. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich.