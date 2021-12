Eine Dreifachgarage nahe an einem Wohnhaus brannte in voller Ausdehnung.

Brand Feuer in Hünsborn: Zwei Youngtimer in Garage ausgebrannt

Hünsborn. In einer Garage in Hünsborn ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. In der Garage standen zwei Youngtimer, die den Flammen zum Opfer fielen.

Großer Sachschaden ist am Montagnachmittag bei einem Gebäudebrand in Wenden-Hünsborn entstanden. Alarmiert worden war die Feuerwehr gegen 14.36 Uhr zu dem Feuer in der Weiherstraße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Dreifachgarage nahe eines Wohnhauses in voller Ausdehnung.

Mehrere Trupps gingen zur Brandbekämpfung vor. Durch eine Riegelstellung konnte verhindert werden, dass die Flammen auch auf das unmittelbar angrenzende Wohnhaus übergriffen. Wie die Polizei erklärte, seien zwei Youngtimer der Marke Mercedes-Benz vollständig ausgebrannt. Eines der beiden soll beim Ausbruch der Flammen wahrscheinlich auf einer Hebebühne gestanden haben.

Mit Wärmebildkamera Glutnester gesucht

Rund 50 Einsatzkräfte der Einheiten Hünsborn, Hillmicke sind im Einsatz gewesen. Zwei Sonderfahrzeuge aus Gerlingen sowie die Drehleiter aus Wenden unterstützten das Einsatzgeschehen. Unter anderem wurde über den Korb der Drehleiter die Dachhaut geöffnet, um mittels einer Wärmebildkamera mögliche Glutnester zu finden. Verletzte gab es nach bisherigen Angaben keine.

