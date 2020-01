Feuer vernichtet Scheune in Drolshagen - Großer Sachschaden

Eine Scheune in Drolshagen-Neuenhaus, in Nähe der L 869 bei Beul, ging in der Nacht zum Montag in Flammen auf. Um 2.50 wurde der Alarm ausgelöst, nachdem mehrere Anwohner des Ortes durch laute Geräusche wach geworden waren. Dabei handelte es sich um die platzenden Reifen von zwei Lkws, einer landwirtschaftlichen Maschine und einem Traktor.

Scheune in Vollbrand

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die 10 mal 15 Meter große Scheune im Vollbrand. Mit zwei Tanklöschfahrzeugen sowie dem Hydrantennetz wurde eine Wasserversorgung aufgebaut. Über zwei C-Rohre sowie ein Schaumrohr gingen die Brandbekämpfer gegen die Flammen vor. „Durch den zu geringen Wasserdruck aus dem örtlichen Hydrantennetz haben wir uns schnell entschlossen noch eine weitere Wasserversorgung aus einem rund 200 Meter entfernten Bach aufzubauen“, erklärte Einsatzleiter Jens Gipperich von der Feuerwehr Drolshagen.

Die Scheune wurde zerlegt, um an die Glutnester zu gelangen. Foto: Kai Osthoff / WP

Gebäude aus Blech zerlegt

Von mehreren Seiten wurde gelöscht. Der Landwirt versuchte mit einem Traktor die landwirtschaftliche Maschine aus der Scheune zu ziehen. Dieser Versuch misslang jedoch. Stattdessen wurde die Scheune zerlegt, um noch besser an die Glutnester zu gelangen, die immer mal wieder aufloderten. Neben der Feuerwehr Drolshagen, die mit rund 65 Einsatzkräften der Einheiten Drolshagen und Iseringhausen vor Ort war, war auch das DRK aus Drolshagen sowie der Rettungsdienst aus Bergneustadt an die Einsatzstelle gerufen worden. Menschen und Tiere kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, der Sachschaden ist beträchtlich.