Kirchhundem. Die Feuerwehr Kirchhundem blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück und ehrt drei Urgesteine für 50 bzw. 75 Jahre in der Wehr.

Feuerwehr Kirchhundem: Mehr Einsätze und mehr Aktive

Auf ein abwechslungsreiches und tatkräftiges Jahr 2019 blickte die Freiwillige Feuerwehr Kirchhundem am Freitag zurück. Zahlreiche Floriansjünger waren zum Jahrestreffen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem in die Schützenhalle nach Brachthausen gekommen, um die Einsätze, die vielen Ausbildungen und Übungen Revue passieren zu lassen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Musiker des Feuerwehr-Musikzuges Brachthausen mit dem stellvertretenden Dirigenten Steffen Wesener.

140 Einsätze

Mit bisher 140 Einsätzen, darunter der Großeinsatz im Hotel Carpe Diem in Schwartmecke am 14. Juli dieses Jahres, hat die Feuerwehr mal wieder ihren unschätzbaren Wert bewiesen. Dafür bedankte sich Bürgermeister Andreas Reinéry bei den Kameradinnen und Kameraden. „Die Feuerwehr Kirchhundem ist Aushängeschild unserer Gemeinde, auf das jeder Kirchhundemer mit Stolz verweisen kann.“, so Reinéry. Besonders lobend erwähnte er das Engagement hinsichtlich der Kinderfeuerwehr, das „Identität und das Vertrauen in die Zukunft“ schafft.

Der Leiter der Kirchhundemer Feuerwehr Klaus Happe erwähnte neben den Einsatzzahlen erfreuliche Verbesserungen wie die Übergabe des DRK-Hauses in Kirchhundem an die Feuerwehr. Nun kann eine Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) mit angeschlossenem Funkraum eingerichtet und planmäßig ab nächsten Monat bereits genutzt werden. So kann die Organisierung der verschiedenen Einsätze von Leitstelle und FEZ effizienter umgesetzt werden. Als besonders erfreulich hob Klaus Happe die neue Drehleiter sowie das Mannschaftstransportfahrzeug hervor, die am Florianstag offiziell in Dienst gestellt wurden. Weitere Anschaffungen von Gerätewagen und Fahrzeugen sind für die nächsten Jahre bereits geplant und beschlossen. Auch werden die Gerätehäuser in Kirchhundem und Welschen-Ennest umgebaut und erweitert. Die Feuerwehr Kirchhundem kann damit zuversichtlich in die Zukunft blicken, denn auch die Mitglieder sind von 501 auf 516 angestiegen. „Für die Bereitschaft bei Einsätzen, Übungen, Betreuungsaufgaben und sonstigen Diensten mitzuwirken und Freizeit zu opfern, bedanke ich mich bei euch und euren Familien.“, so Klaus Happe.

Rückendeckung für DFV-Präsident

Mario Fuhlen, stellvertretender Kreisbrandmeister, ging am vergangenen Freitag ausführlich auf die Krise des Deutschen Feuerwehrverbandes, innerhalb der DFV-Präsident Hartmut Ziebs öffentlich angegriffen wurde, ein. Er betonte dabei, dass der VdF NRW voll hinter Ziebs steht. Erfreulicheren Themen konnten sich Klaus Happe und Bürgermeister Reinéry schließlich widmen und zahlreichen Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen vornehmen.

Herausragende Ehrungen

Klaus Happe, Leiter der Feuerwehr, und Bürgermeister Andreas Reinéry freuten sich viele folgende Feuerwehrmänner und –frauen für langjährigen Einsatz ehren zu können. Besonders stolz ist die Feuerwehr Kirchhundem auf Siegfried Brüggemann (Oberhundem) und Günter Wurm (Kirchhundem) für ihre 50-jährige Einsatzbereitschaft. Von Klaus Happe und Bürgermeister Reinéry konnten sie dafür eine Ehrenurkunde in Empfang nehmen. Schon seit bemerkenswerten 75 Jahren gehört Heribert Kaiser aus Kirchhundem der Freiwilligen Feuerwehr an, leider konnte er am Freitagabend nicht dabei sein.

Das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 35 Jahre Einsatz in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten Michael Sasse (Oberhundem), Joachim Schauerte (Oberhundem), Michael Hartmann (Kirchhundem), Thomas Rump (Kirchhundem), Georg Hupertz (Heinsberg), Manfred Poggel und Franz Poggel (beide Heinsberg).

Über viele Beförderungen kann sich die Freiwillige Feuerwehr Kirchhundem freuen: Aufgenommen in die Einsatzabteilung zum Feuerwehrmannanwärter wurden Johannes Schwermer aus Heinsberg und David Rameil aus Welschen-Ennest sowie Felix Schreiter aus Kirchhundem zum Oberfeuerwehrmann. Befördert zum Feuerwehrmann wurden Leon Daus (Welschen-Ennest), Fabian Fischer (Welschen-Ennest), Siegfried-Maximilian Hoffmann (Heinsberg), Sören Lücking (Selbecke) und Frederik Schmitt (Welschen-Ennest). Luca Amzenhoff (Silberg), Felix Heimes (Kirchhundem) und Florian Maag (Silberg) kommen aus der Jugendfeuerwehr als Feuerwehrmänner in die Einsatzabteilung.

Beförderungen

Befördert zum Oberfeuerwehrmann wurden Julius Aßmann (Selbecke), Laurin Aßmann (Kirchhundem), Nicolas Behle (Kirchhundem), Lukas Heimes (Kirchhundem), Frederik Henrichs (Kirchhundem), Felix Hermes (Wirme), Lukas Höninger (Selbecke), Jonas Kellermann (Silberg), Florian Koletzky (Wirme), Daniel Roth (Heinsberg), Felix Sasse (Oberhundem), Robert Schauerte (Kirchhundem), Antonius Tigges (Selbecke), Kai Tröster (Silberg) und Simon Wollny (Kirchhundem). Hauptfeuerwehrmann/frau dürfen sich nun Marcus Arndt (Heinsberg), Manuel Baumhoff (Welschen-Ennest), Daniel Freismuth (Welschen-Ennest), Dominik Grünewald (Wirme), Maximilian Hallschmied (Hofolpe), Jens Hoppmann (Silberg), Peter Jaspers (Kirchhundem), Lukas Kellermann (Silberg), Judith Kellermann (Silberg), Philipp Kellermann (Silberg), Nicolai König (Hofolpe), Simon Krahl (Kirchhundem), Simon Löcker (Heinsberg) und Julian Vente (Oberhundem) nennen.

Zum Unterbrandmeister wurde Johannes Döbbeler (Welschen Ennest) und Steffen Krippendorf (Oberhundem) befördert. Des Weiteren erhielten Markus Richard (Oberhundem) zur Beförderung zum Brandmeister sowie Michael Behle (Kirchhundem) und Robin Wagener (Silberg) beide zum Oberbrandmeister eine entsprechende Beförderungsurkunde. Stephan Droste (Kirchhundem), Florian Fisahn (Welschen-Ennest) und Christoph Mees (Selbecke) wurden zum Hauptbrandmeister befördert.

Entlassungsurkunden erhielten Ralf Unterste (Oberhundem) als Einheitsführer, Felix Patt (Heinsberg) als stellvertretender Einheitsführer, Reiner Bendig (Silberg) als Schirrmeister sowie Martin Krämer (Hofolpe) als Einsatzbereichsführer im Bereich 2.

Neue Funktionsträger

Um diese Aufgaben weiter zu besetzen, erhielten folgende Feuerwehrmänner ihre Ernennungsurkunde: Benedikt Brüggemann (Oberhundem) zum Einheitsführer, Christof Kordes (Heinsberg) zum stellvertretenden Einheitsführer, Alexander Freismuth (Welschen-Ennest) zum Schirrmeister, zum Einsatzbereichsführer im Bereich 2 Andreas Berens (Welschen-Ennest) sowie sein Stellvertreter Daniel Baumhoff (Hofolpe). Für weitere sechs Jahre bleiben Volker Bankstahl (Kirchhundem) als Einheitsführer, Matthias Hennemann (Kirchundem) sowie Thomas Tigges (Selbecke) beide als stellvertretende Einheitsführer, aktiv.