Feuerwehr löscht Waldbrand auf der Griesemert in Olpe

In einem Waldstück auf der Griesemert in Olpe hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Das kleine Feuer, das die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen konnte, hatte sich auf einer Fläche von rund 2000 bis 3000 Quadratmeter unweit des Olper Entsorgungszentrums an der Kreisstraße 18 ausgebreitet.

Zur genauen Brandursache konnte Olpes Wehrleiter Christian Hengstebeck vor Ort nichts sagen. Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Löschgruppen Olpe und Oberveischede.