Feuerwehr-Musikzug Wenden lässt Europa hochleben

Wenden. „Ganz Europa an einem Tisch“ lautete das Motto des Jahreskonzertes des Wendener Blasmusik-Ensembles. Mit vielen originellen Ideen.

Nach dreijähriger Pandemiepause begeisterte der Feuerwehr-Musikzug Wenden mit seinem Jahreskonzert unter dem Motto „Ganz Europa an einem Tisch“.

Über 50 Musiker genossen es sichtlich, wieder auf der Bühne zu sein. Das neue Konzept mit Tischen statt klassischer Konzertbestuhlung sollte eigentlich schon 2020 umgesetzt werden. „Wir wollten etwas Neues wagen und auch jüngere Menschen ansprechen. Schon der Vorverkauf war sehr gut“, freute sich Jennifer Voß, 2. Vorsitzende des Muskizuges, über die richtige Strategie.

Unter der Leitung von Ewald Metzger begann das Konzert mit der fulminanten Europahymne, der Instrumentalfassung aus dem letzten Satz der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Die Moderation des Konzerts teilten sich Ewald Metzger und verschiedene Musiker, teilweise angesagt in der jeweiligen Landessprache.

Gänsehautmoment

Danach begann die Reise durch Europa in Island mit „Aurora Borealis“ (Polarlichter), anschließend folgte „Prayer for Ukraine“, der Gänsehautmoment des Abends. Lange Zeit, so Dirigent Metzger, habe er nach der richtigen Version gesucht. Fündig wurden er und Markus Grebe, 1. Vorsitzender des Musikzuges, in Amerika beim Militär. Durch eine einfache Mailanfrage gelang es, die Noten innerhalb weniger Tage als Datei zu bekommen.

Gefühlvoll und aufrüttelnd, mit einer wunderbaren Stimme, interpretierte die Sopranistin Olena Slobodyska, die seit einem Jahr in Siegen lebt, das Gebet, das regelmäßig zum Schluss von Gottesdiensten der ukrainisch-orthodoxen Kirche gesungen wird. Ebenso erklingt es bei nationalen Ereignissen der Ukraine. Zu Beginn solistisch eingefangen von Judith Grebe am Englisch Horn und Linus Stahl am Klavier, setzte das Orchester gefühlvoll den Gesang in Szene. Standing Ovations des Publikums und Tränen in den Augen der Sängerin zeigten die Ergriffenheit und die Verbindung zur Ukraine.

Musikalisch wurde die Reise dann in Frankreich mit „Paris Montmartre“ fortgesetzt, begleitet von Matthias Wurm am Akkordeon. Das entzückende Medley mit feinen Tönen und schwungvollem Schluss komponierte der Japaner T. Mashima.

Der erste Teil endete mit der 16 Minuten langen Suite „Tirol 1809“ in drei Sätzen aus der Feder von Sepp Tanzer. 1809 ist ein Höhepunkt heldischer Freiheitsliebe in der Geschichte Tirols und Europas. Ewald Metzger: „Diese Komposition ist der Beginn der symphonischen Blasmusik. Vorher gab es Märsche, Polkas, Volkslieder. Sepp Tanzer zeigt mit dieser Suite, dass Blasmusik auch Geschichten erzählen kann, abwechslungsreiche Melodien die Phantasie blühen lassen und sanfte Töne auch einem Blasorchester entlockt werden können.“

Showtime in Großbrittanien

Der zweite Teil begann mit dem deutschen Marsch „Unter dem Grillenbanner“, ein Geschenk von Franz Ruttmann vor vielen Jahren, der auf dem Konzert seinen 85. Geburtstag feierte, danach machte das Ensemble Station in Tschechien, zur Polka „Prager Gassen“.

Showtime war in Großbritannien zum großen Andrew Lloyd Webbers angesagt. Stilecht auf Rollschuhen und im Glitzeroutfit rollte Jennifer Voß durch den Saal und moderierte die „Selection of Starlight Express“ mit den „Volenteer Firefighters“ an. Das Publikum war aus dem Häuschen.

Zurück nach Deutschland ging es mit „80er Kult(Tour)2“ und den Hits „Dein ist mein ganzes Herz“, „Wunder gescheh´n“, „Verdammt lang her“ und „Major Tom“. Der Komponist Thiemo Kraas ist mit dem Musikzug eng verbunden, denn er hat mit dem Orchester für die Wendsche Kärmetze CD zwei seiner Stücke persönlich in einer Probe erarbeitet.

Der Song „Jump“ aus dem Jahr 1984 wurde dann in niederländischer Sprache anmoderiert, denn die Komponisten und Bandgründer Eddie und Alex van Halen stammen aus Amsterdam und emigrierten in die USA. Hier endete die Europareise mit dem fulminanten Gesang von Franziska Scherer, den Akzenten von Lukas Müller an der E-Gitarre und Matthias Wurm am Synthesizer.

Der begeisterte Schlussapplaus ließ den Musikzug nicht von der Bühne. Der „Radetzky-Marsch“ gelang wienerisch leicht. Der Konzertabend endete besinnlich mit „Guten Abend, gut´Nacht“ mit gefühlvollen Saxophontönen von Nadine Butzkamm und einem Trompetensolo von Christopher Stuff.

