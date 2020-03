Feuerwehr muss Abraumfeuer im Wald bei Scheda löschen

Bis Ostern sind es noch einige Wochen, aber die Feuerwehr der Stadt Drolshagen hat den ersten Osterfeuer-ähnlichen Einsatz schon hinter sich. Am Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines unklaren Feuerscheins mit starker Rauchentwicklung im Wald bei Scheda alarmiert. Im Bereich „Zum Höchsten“ entdeckte die Wehr dann ein größeres, unbeaufsichtigtes, gut drei Meter hoch aufgeschichtetes Abraumfeuer auf einer Grundfläche von rund 30 Quadratmetern.

Zwei weitere Fahrzeuge aus Drolshagen und das neue Tanklöschfahrzeug TLF mit 4000 Litern Wasser und 500 Litern Schaum an Bord aus Iseringhausen wurde nachalarmiert. „Wir kamen aber nicht an die Glutnester ran, deshalb haben wir den Radlader des Bauhofs angefordert, der den Abraum dann auseinandergezogen hat“, so Dirk Nebeling, Leiter der Feuerwehr Drolshagen. Für den Verursacher des Feuers wird es möglicherweise ein Nachspiel geben, denn in dem Abraum waren „definitiv Stoffe, die das nicht reingehörten“, so Nebeling.