Feuerwehr Olpe: Neue Mitglieder, Beförderungen und Ehrungen

Olpe Bei der Feuerwehr Olpe konnten neue Kameraden begrüßt werden. Das Personal konnte auf insgesamt 389 Angehörige aufgebaut werden.

Am Freitag, 12. Januar, begrüßte der Leiter der Feuerwehr Olpe Christian Hengstebeck die Mitglieder der verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr zur diesjährigen Jahreshauptversammlung im Haus der Feuerwehr. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Kameradinnen und Kameraden folgte ein Jahresrückblick auf die Einsätze, die noch in Erinnerung bleiben werden. Dazu zählten größere Brände, bei denen die komplette Feuerwehr im Einsatz war, aber auch Verkehrsunfälle. Die Einsatzzahl blieb mit fast 380 Alarmierungen auf dem Niveau des Vorjahres. Das Personal konnte auf insgesamt 389 Angehörige aufgebaut werden. Gerade in den Jugendabteilungen der Wehr und des Musikzuges konnten weitere Mitglieder gefunden werden. Im Anschluss konnten zahlreiche Kameradinnen und Kameraden befördert und Funktionsträger ernannt werden.

Neuaufnahmen in die Unterstützungsabteilung: Klara Schneider

Beförderung zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann: Henrik Halbe, Johannes Feldmann, Dennis Hachenberg, Florian Schirm.

Beförderung zur Feuerwehrmusikerin: Lucy Hengstebeck.

Beförderung zur/zum Oberfeuerwehrmusikerin / -musiker: Annika Eggemann, Yannik Rückl, Felix Ludewig

Beförderung zur/zum Oberfeuerwehrfrau /-mann: Frederik Epe, Tobias Huckestein, Johanna Junge, Tom-Silas Middel, Silas Ohm, Lukas Salmen, Tom Friedrichs, Anne Hohleweg, Marvin Wegermann.

Beförderung zur/zum Hauptfeuerwehrfrau-/mann: Christina Rawe, Nils Hacke

Beförderung zur/zum Unterbrandmeisterin / -meister: Bastian Hohleweg, Maik Dischereit, Annika Cürten Beförderung zum Brandmeister: Marco Ester und Michael Pellemeyer.

Beförderung zum Oberbrandmeister: Oliver Zeppenfeld.

Beförderung zum Hauptbrandmeister: Andreas Gummersbach.

Beförderung zum Feuerwehrmusikmeister: Sören Wehn und Alexander Reuber

Beförderung zum Brandinspektor: Marius Langemann, Florian Schröder, Simon Bröcher

Beförderung zum Brandoberinspektor: Matthias-Hubertus Springmann.

Ehrungen: Stv. Leiter der Feuerwehr Dirk Meiworm, Bürgermeister Peter Weber, Michael Baron, Friedrich Schulte, Peter Frerichmann, Ralf Weiskirch, Hugo Bieker, Günter Stracke, Hermann Roß, Leiter der Feuerwehr Christian Hengstebeck und KBM Christoph Lütticke. Foto: Privat

Verabschiedung von Funktionsträgern: Michael Bieker - Vertrauensperson Einheit 1 Marco Ester - Jugendfeuerwehrwart Bernd Huckestein - Jugendfeuerwehrwart.

Ernennung von Funktionsträger-/innen: Leiter der Feuerwehr Christian Hengstebeck, Simon Bröcher, Stv. Einheitsführer 1 und Sicherheitsbeauftragter Georg Hengstebeck, Einheitsführer 1 Simon Hengstebeck, Jugendfeuerwehrwart Matthias Springmann, Einheitsführer Oberveischede Anne Hohleweg, Jugendfeuerwehrwartin Anna Lena Paap, Stadtkinderfeuerwehrwartin Dr. Stefan Kersting, Feuerwehrarzt Marvin Wegermann, Jugendfeuerwehrwart Tom Friedrichs, Jugendfeuerwehrwart Emi Bosch, Leiterin der jungen Harmonie Patrick Schneider, Stv. Einheitsführer 1 Stv. Leiter der Feuerwehr Dirk Meiworm sowe Tanja Stachelscheid, Stv. Stadtkinderfeuerwehrwartin Daniela Miebach, Kinderfeuerwehrwartin Mark Breitenbach, Kinderfeuerwehrwart Patrick Brüser, Vertrauensperson Einheit 1.

Außerdem kam es zur Übernahme von fünf Kameraden in die Ehrenabteilung. Alle haben sich über Jahrzehnte für die Feuerwehr eingesetzt. Im Zuge der Jahreshauptversammlung skizzierte der Leiter der Feuerwehr die Verläufe der Kameraden und würdigte somit ihre Verdienste für die Olper Bürgerinnen und Bürger.

Nach Anhörung der gesamten Feuerwehr Olpe im November 2023 durch Bürgermeister Peter Weber, beschloss der Rat der Stadt Olpe den bisherigen Leiter der Feuerwehr Christian Hengstebeck für weitere sechs Jahre im Amt zu bestellen. Bürgermeister Weber überreichte Hengstebeck im Rahmen der Jahreshauptversammlung nun seine Ernennungsurkunde.

Nach den Berichten aus der Jugendfeuerwehr und über geleistete Aus- und Fortbildungen, mahnte Kreisbrandmeister Lütticke sich auf wichtige Werte wie die Gemeinschaft, Nächstenliebe und Solidarität zu besinnen, um das so wichtige Ehrenamt in Deutschland weiter zu erhalten.

Zum Abschluss der Versammlung folgte noch die Ehrung besonderer Jubilare: Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden die Kameraden Friedrich Schulte, Peter Frerichmann und Hugo Bieker geehrt. 55 Jahre Mitglied sind die Kameraden Günter Stracke und Hermann Roß, 45 Jahre Mitglied ist Bernhard Hengstebeck jun. Auf 40 Jahre Mitgliedschaft kommen die Kameraden Michael Baron und Ralf Weiskirch.

Für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten nachfolgende Angehörige Ihre Ehrennadel und eine kleine Anerkennung: Luca Bagorda, Annika Cürten, Frederik Epe, Peter Sackewitz, Louis Stuff, Robert Weiskirch, David Eggemann, Niclas Heuel, Louisa Ratte, Sophie Sigmund

