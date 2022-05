Feuerwehr-Urgesteine verabschiedet: In Wenden endet eine Ära

Wenden. Mit höchster Anerkennung und Respekt verabschiedet die Gemeinde Wenden die Feuerwehrleitung Wolfgang Solbach und Josef Alfes.

Die musikalische Verneigung kam von Ewald Metzger und seinem Orchester. Mit einem kleinen, ausgesuchten Konzert, das alles im Programm hatte, was die Protagonisten des Abends lieben und ausmacht: „Preußens Gloria“ und „Glück auf“ - für Wolfgang Solbach. Den „Deutschmeister Regimentsmarsch“ für Josef Alfes, weil dieser sich den schon so oft vergebens gewünscht hat, wie Metzger wusste, bis zum Feuerwehrmarsch zum guten Schluss. Worte voll der Wertschätzung und des Respektes fanden Bürgermeister Bernd Clemens, Kreisbrandmeister Christoph Lütticke und der neue Chef der Wendener Wehr, Joachim Hochstein. Ganz großer Bahnhof, dekoriert mit hohen Auszeichnungen, also am Freitagabend in der Aula der örtlichen Gesamtschule für die zwei Männer, die die Kommandobrücke der Freiwilligen Feuerwehr Wenden verlassen haben.

Vertreter aus Politik und Verwaltung, den Hilfsorganisationen sowie den Führungsetagen der Feuerwehren im Kreis Olpe und treue Weggefährten waren gekommen, um Wolfgang Solbach und Josef Alfes zu verabschieden. Wolfgang Solbach, der im Alter von 13 Jahren der Feuerwehr beitrat, war 19 Jahre stellvertretender Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wenden, 18 Jahre Löschzugführer des Löschzugs Wenden und sieben Jahre Leiter der FFW Wenden. „Damit geht eine Ära in unserer Kommune zu Ende. Für dein Engagement sind wir dir zu besonderem Dank verpflichtet“, so Wendens Bürgermeister Bernd Clemens.

Kreisbrandmeister Christoph Lütticke und die „Neuen“ der Wendener Wehrleitung. Sie erhielten ein JoJo. „Weil es im Leben einer Wehrführung immer ein Auf und ein Ab gibt, aber der Faden nie von der Rolle geht.“ Foto: Birgit Engel

Er würdigte Solbachs „Verlässlichkeit, Gradlinigkeit und ruhige Art“, die zwei wichtigsten Grundvoraussetzungen einer funktionierenden Wehr dabei immer im Blick: Die Kameradschaft und starke Gemeinschaft, die von Vertrauen und Miteinander geprägt ist, sowie die Einsatzfähigkeit und der gute Bestand des Rüstzeugs. Als Anerkennung verlieh der Bürgermeister Solbach die Ehrenbezeichnung „Ehren-Gemeindebrandinspektor“ und zudem das Recht, auch nach Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst bei dienstlichen Veranstaltungen die Feuerwehrdienstkleidung zu tragen.

Großen Dank sprach Clemens ebenso Josef Alfes aus. „Dein Wort hat Gewicht, weil du es immer wieder in die Tat umgesetzt hast“, würdigte der Bürgermeister einen Feuerwehrkameraden, der sich „in den letzten 44 Jahren den Respekt und die Anerkennung der gesamten Mannschaft erarbeitet hat“ und seit 1997 Führungspositionen bekleidete. Kreisbrandmeister Christoph Lütticke hielt es mit Theodor Fontanes Worten „Abschiedsworte müssen kurz sein wie eine Liebeserklärung“ und dankte Solbach „im Namen der Wehrführung und ganz persönlich“ für dessen „geleistete Arbeit, Anregungen, Kritik und auch Mullöppigkeit“ und verlieh ihm für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Gold.

Bewegende Worte des Nachfolgers

Bewegende Worte kamen von dem neuen Leiter der Wendener Wehr, Joachim Hochstein, der Solbach einen Großteil dessen Amtszeit schon als Stellvertreter begleitete. „Wir waren nicht immer einer Meinung, aber am Ende haben wir gemeinsame Entscheidungen getroffen, die dem Wohle der Wehr und den Bürgern unserer Gemeinde dienen. Und wir haben zusammen gelacht und zusammen geweint.“ Hochsteins Anerkennung galt ebenso Josef Alfes. „Wenn man auf unsere gemeinsame Zeit zurückblickt, gibt es viele Dinge, die in Erinnerung bleiben. Mit der Einführung der Kinderfeuerwehr als erste in der Gemeinde Wenden und der ersten im Kreis Olpe aber hast du Geschichte geschrieben.“

Hochstein neuer Chef - Musikzug mit neuer CD Seit Beginn des Jahres 2022 ist Joachim Hochstein Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wenden. Hochstein, der 2015 aufgrund eines Wohnortwechsels den Weg in die Gemeinde Wenden fand, wurde 2016 an der Seite von Josef Alfes zum stellvertretenden Leiter der FFW Wenden ernannt. Jens Winnersbach trat im Jahr 1992 in die Jugendfeuerwehr ein. Kevin Frohnenberg ist seit 2001 dabei. Der Musikzug der FFW Wenden hat eine CD eingespielt. Zur Kirmes soll sie in den Verkauf kommen.

Wolfgang Solbach gehörten die letzten offiziellen Worte an diesem Abend. Sachlich lenkte er den Blick auf die heute immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben und Einsätze der Freiwilligen Feuerwehren. Vertrauen sprach er der neuen Wehrführung in Person von Joachim Hochstein und seinen Stellvertretern Jens Winnersbach und Kevin Frohnenberg aus. „Ich weiß, dass ihr die Verantwortung meistert. Das Fundament steht. Und alle Kameraden stehen hinter euch!“

