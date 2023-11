Finnentrop: 19-jährige Pkw-Fahrerin im Auto eingeklemmt

Eine 19-Jährige Fahranfängerin krachte am Donnerstag in Finnentrop gegen einen Baum. Der Grund für den Unfall ist noch unklar.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Attendorner Straße in Finnentrop ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin verletzt worden. Da sie in ihrem Fahrzeug eingeschlossen war, musste die Feuerwehr sie mittels einer technischen Rettung befreien.

Wie die Polizei vor Ort erklärte, war die Fahranfängerin mit einem Opel Corsa von Attendorn in Richtung Finnentrop gefahren. Auf Höhe des Lenneparks war sie aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Kleinwagen kippte um und blieb zwischen einer Hecke und dem Baum auf der Fahrerseite liegen. Aus dieser misslichen Lage konnte sich die junge Frau nicht eigenständig befreien.

Die Feuerwehr, die mit rund 40 Kräften aus Finnentrop, Bamenohl, Heggen und Lenhausen angerückt war, führte eine Technische Rettung über eine Dachöffnung durch und konnte die Frau schließlich befreien. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Leichtverletzte ins Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste geborgen werden. Die Attendorner Straße war für die Dauer der Rettungsarbeiten und der anschließenden Unfallaufnahme komplett gesperrt worden.

