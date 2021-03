Finnentrop: 20-Jähriger Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Die Polizei Olpe nahm in Finnentrop einen Unfall auf.

Finnentrop. Bei einem Unfall in Finnentrop verletzte sich ein Pedelecfahrer. Der Unfallverursacher versuchte mit seinem PKW noch auszuweichen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag (26. März) gegen 16 Uhr auf der L583 im „Hollenbock“ ereignet. Das teilt die Polizei Olpe mit.

Zunächst fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw in den Kreisverkehr „L853/Milstenauer Straße/ Milstenau“ in Richtung Heggen ein. Dabei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 20-jährigen Pedelecfahrer.

Er versuchte noch, dem Pkw auszuweichen und bremste, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 20-Jährige stürzte auf die linke Seite und verletzte sich an der Schulter. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.