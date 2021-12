Finnentrop: 24-Jähriger mit 103 km/h in 50er-Zone unterwegs

Finnentrop. Die Polizei hält einen 24-Jährigen an. Er war viel zu schnell mit seinem Auto in Finnentrop unterwegs. Den Führerschein ist er nun los.

Ein 24-Jähriger wird mit 103 km/h in der 50er-Zone angehalten. Jetzt droht ihm ein Fahrverbot.

Bereits am 16. Dezember haben Einsatzkräfte der Polizei Olpe einen 24-Jährigen gegen 18 Uhr in Finnentrop angehalten, da er deutlich zu schnell mit seinem Auto unterwegs war. Die Beamten stellten eine Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften von 103 km/h fest – dabei waren an dieser Stelle 50 km/h erlaubt. Nach Abzug der Toleranz war er also 49 km/h zu schnell.

Den 24-jährigen erwarten jetzt ein Fahrverbot von einem Monat, zwei Punkte sowie eine Geldstrafe in Höhe von rund 400 Euro.

