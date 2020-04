Finnentrop: 25-Jähriger fährt geliehenen PKW zu Schrott

Finnentrop. Ohne Fahrerlaubnis und betrunken krachte ein 25-Jähriger in eine Holzhütte bei Schönholthausen mit einem geliehenen Pkw.

Ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich geht auf das Konto eines 25-Jährigen. Er meldete sich am Sonntagmorgen, 26. April gegen 3.30 Uhr bei der Polizei und berichtete, dass er auf einem Waldweg im Bereich Schönholthausen verunglückt sei. Bei Eintreffen der Beamten stellten sie einen stark beschädigten PKW in einer ansteigenden Böschung fest, der gegen eine Holzhütte gefahren war.

Der Fahrer musste zur Blutprobe mit auf die Wache

Der 25-jährige Fahrer gab an, dass er sich das Fahrzeug, ohne Wissen des Halters, geliehen habe, um damit eine Spritztour zu machen. In einer leichten Rechtskurve habe er die Kontrolle verloren und sei von dem Weg abgekommen. In der Atemluft nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr, so dass der Fahrer zu einer Blutprobe zur Wache nach Attendorn gebracht wurde. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.