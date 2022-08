Finnentrop: 35-Jähriger Mann von Zug erfasst

Finnentrop. Ein 35-Jähriger Mann aus Olpe wurde am Mittwochabend auf der Bahnstrecke Finnentrop-Attendorn von einem Zug erfasst. Die Ermittlungen dauern an.

Ein 35-jähriger Mann aus Olpe wurde am späten Mittwochabend auf der Bahnstrecke Finnentrop-Attendorn von einem Zug erfasst und wurde dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Bundespolizei in Köln war der Mann über die Gleise bei Ahausen gelaufen, sah den Zug kommen und wollte sich mit einem Sprung noch in Sicherheit bringen, was aber misslang.

Der Zugführer leitete eine Schnellbremsung ein, dennoch wurde der Mann von dem Zug erfasst und an Oberschenkel und Oberkörper verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der stark alkoholisierte Mann (2,2 Promille) hatte zuvor selbst in einem Zug gesessen, hatte dann in Attendorn andere Fahrgäste angepöbelt und war deshalb des Zuges verwiesen worden. Dann hatte er sich offenbar über die Gleise auf den Weg Richtung Finnentrop gemacht. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

