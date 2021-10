Bei einem Unfall in Finnentrop ist ein 50-Jähriger verletzt worden.

Unfall Finnentrop: 50-Jähriger bei Unfall in Schöndelt verletzt

Finnentrop. Ein 50-Jähriger ist mit seinem Wagen in Finnentrop-Schöndelt in ein Auto gekracht, das gerade rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße fuhr.

Bei einem Unfall in Finnentrop ist am Donnerstag ein 50 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Sein Auto stieß gegen 15 Uhr auf der Straße Zum Buchhagen in Schöndelt gegen den Wagen eines 43-Jährigen, der rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße fuhr und das Auto des 50-Jährigen nach Polizeiangaben offenbar übersah.

+++ Mehr Infos aus Finnentrop: Bau des Sportzentrums Ostentrop dauert länger +++

Trotz seiner leichten Verletzungen lehnte der 50-Jährige die Behandlung durch einen Notarzt ab. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Bereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe