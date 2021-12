Ein Rettungshubschrauber brachte einen 75-Jährigen nach einem Unfall in Finnentrop ins Krankenhaus.

Unfall Finnentrop: 75-Jähriger bei Unfall schwer am Kopf verletzt

Finnentrop. Ein Rettungshubschrauber flog einen 75-Jährigen mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Er wurde in Finnentrop von seiner Ehefrau angefahren.

Von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden ist ein 75-Jähriger am Donnerstag in Finnentrop. Der Senior wollte seiner Frau (62) gegen 11.45 Uhr auf der Schützenstraße in Bamenohl beim Ausparken aus einer Parkbucht behilflich sein, als sie ihn mit dem Wagen traf, berichtet die Polizei.

Der Mann stürzte und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Ehefrau stand unter Schock und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

