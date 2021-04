Finnentrop: 81-Jähriger bei Rollerunfall schwer verletzt

Bei einem Rollerunfall in Finnentrop ist ein 81-Jähriger schwer verletzt worden.

Finnentrop. Ein Rollerfahrer (81) ist nach einem Unfall in Serkenrode schwer verletzt in eine Klinik geflogen worden. Er übersah wohl einen Transporter.

Mit einem Rettungshubschrauber ist ein 81 Jahre alter, schwer verletzter Rollerfahrer nach einem Unfall in Finnentrop-Frettermühle am Donnerstag in eine Spezialklinik geflogen worden. Er prallte gegen 10.35 Uhr im Einmündungsbereich L 880/L 737 gegen einen Transporter und wurde mehrere Meter weit auf die Fahrbahn geschleudert, berichtet die Polizei Olpe. Offenbar wollte er von der Serkenroder Straße (L 880) nach links auf die Esloher Straße (L 737) abbiegen, übersah dabei aber den von links kommenden Transporter, der auf der Vorfahrtsstraße unterwegs war.

Der 63 Jahre alte Fahrer des Transporters versuchte noch, einen Zusammenprall zu verhindern, was ihm aber nicht mehr gelang. Er blieb unverletzt. Der schwer verletzte 81-Jährige wurde zunächst mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus und von dort mit einem Hubschrauber weiter transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

