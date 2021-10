Die Polizei hat einen Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Finnentrop-Bamenohl aufgenommen.

Unfall Finnentrop: 86-Jähriger fährt Fußgänger auf Parkplatz an

Finnentrop. Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in Finnentrop-Bamenohl: Ein 57-Jähriger wurde von einem Autofahrer (86) angefahren und verletzt.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Finnentrop ist am Freitag ein Fußgänger (57) angefahren und leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei am Montag.

+++ Mehr Infos aus Finnentrop: Frau geschlagen und getreten – Mann muss ins Gefängnis +++

Der Mann packte auf dem Parkplatz an der Bamenohler Straße in Bamenohl seine Einkäufe in den Kofferraum, als ein 86 Jahre alter Autofahrer aus der gegenüber liegenden Parklücke ausparkte. Das Auto stieß gegen einen Einkaufswagen, der gegen den 57-Jährigen gedrückt wurde.

Der Mann wurde von Rettungssanitätern vor Ort behandelt und beabsichtigte, im Nachgang einen Arzt aufzusuchen. An dem Auto entstand zudem leichter Sachschaden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe