Finnentrop: Achim Henkel als neuer Bürgermeister vereidigt

Posten besetzen

In der konstituierenden Ratssitzungen wurden weitere Posten neu besetzt. Dazu gehören unter anderem die Wahl von Vertretern der Gemeinde Finnentrop für die Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Mitten im Sauerland, die Wahl von Ratsmitgliedern in den erweiterten Vorstand der Kulturgemeinde Finnentrop, die Entsendung von Vertretern in den Vorstand der Musikschule Lennetal sowie die Berufung von kirchlichen Vertretern als Mitglieder mit beratender Stimme in den Ausschuss für Bildung, Soziales und Sport.