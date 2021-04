Finnentrop: Auto landet nach Ausweichmanöver auf dem Dach

Finnentrop. Eine 64-jährige Frau überschlug sich in Fretter mit ihrem Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Sie war zuvor einem anderen Auto ausgewichen.

Das hätte auch deutlich schlimmer enden können: Eine 64-jährige Frau überschlug sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr mit ihrem Auto in Fretter und verletzte sich dabei – zum Glück – nur leicht. Die Frau war auf der Esloher Straße unterwegs und fuhr aus Serkenrode kommend in Richtung Frettermühle. Zeitgleich beabsichtigte eine 39-Jährige von der Esloher Straße, in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen.

Die 64-Jährige nahm dies zu spät wahr. Um einen Unfall zu vermeiden, wich sie nach rechts über einen Gehweg aus, prallte gegen die Front des Pkw und fuhr gegen den Betonsockel eines Zaunes. Danach überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Die 64-Jährige verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Mitinsassen im Pkw blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen sowie an dem Zaun entstanden Sachschäden im insgesamt vierstelligen Eurobereich. Die Esloher Straße war für die Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt.