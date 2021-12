Finnentrop: Auto prallt auf L 880 mit Lkw zusammen

Unfall auf der L 880 in Finnentrop-Serkenrode.

Finnentro. Auf der L 880 in Finnentrop-Serkenrode prall ein Autofahrer mit einem Lkw-Fahrer zusammen. Der Autofahrer wurde verletzt.

Auf der Fretterstraße (L 880) in Finnentrop-Serkenrode hat es am Dienstag einen Unfall gegeben. Ein Lkw und ein Auto mit Anhänger prallten zusammen.

Zunächst befuhr hier ein 70-Jähriger mit seinem Auto die Straße in Richtung Fretter. Zeitgleich hielt ein Lkw auf der Fahrbahn. Nach Angaben des 70-Jährigen blendete ihn zu diesem Zeitpunkt die Sonne. Er geriet zu weit nach links auf die Fahrbahn. In Folge dessen stieß sein Pkw frontal in den stehenden Lkw. Der Autofahrer verletzte sich dabei, wollte jedoch eigenständig einen Arzt aufsuchen. Der Fahrer des Lkw blieb aber unverletzt.

Es entstand hoher Sachschaden an den Fahrzeugen. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Zusammenstoßes gerieten Betriebsstoffe auf die Fahrbahn, die von der Freiwilligen Feuerwehren Serkenrode und Fretter entfernt wurden.

