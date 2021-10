Finnentrop: Auto überschlägt sich – 18-Jährige verletzt

Finnentrop. Bei einem Unfall in Finnentrop ist eine Fahranfängerin (18) verletzt worden. Das Auto überschlug sich – vermutlich weil sie zu schnell war.

Wohl weil sie zu schnell unterwegs war, ist eine 18 Jahre alte Fahranfängerin in Finnentrop am Freitag mit ihrem Auto auf dem Dach gelandet. Sie geriet gegen 20.30 Uhr mit ihrem Wagen gegen eine Grundstücksmauer an der Straße Im Falker in Ostentrop, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

Im Einsatz war auch die Feuerwehr, die auslaufende Betriebsstoffe abstreute. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

