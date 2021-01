Finnentrop: Autofahrer gefährdet Radfahrer beim Überholen

In Heggen kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer (Symbolbild).

Finnentrop. Eine Autofahrerin hat in Heggen beim Überholen eines Radfahrers dessen Lenker touchiert. Der 22-jährige Radfahrer verletzte sich dabei leicht.

Auf der Attendorner Straße in Finnentrop-Heggen ist am Montag, 26. Januar, ein 22-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Zunächst befuhr er gegen 14.45 Uhr mit seinem Rad die Straße in Richtung Finnentrop. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte eine 39-jährige Pkw-Fahrerin ihn zu überholen.

Mann verletzte sich leicht

Beim Wiedereinscheren touchierte sie den Lenker sowie den Ellenbogen des Radfahrers. Zwar stürzte er nicht, verletzte sich aber leicht. Er wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand geringer Sachschaden am Pkw sowie am Fahrrad.