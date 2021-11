Blaulicht Finnentrop: Autofahrer mit 2,5 Promille am Steuer erwischt

Finnentrop. Völlig geständig zeigte sich ein Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war. Im Laufe der Kontrolle trank der alkoholisierte Mann weiter.

Die Polizei hat am Mittwoch, 3. November, gegen 18.25 Uhr einen 34-jährigen Pkw-Fahrer auf der L 539 in Richtung Finnentrop angehalten und kontrolliert. Zuvor beobachteten die Einsatzkräfte, dass der Fahrer in deutlichen Schlangenlinien die Straße befuhr. Direkt gab er im Gespräch mit den Polizisten zu, keinen Führerschein zu besitzen und „ordentlich“ Alkohol getrunken zu haben.

+++ Lesen Sie auch: Grossbrand in Gerlingen - Abschleppunternehmen brennt +++

Daraufhin führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von beinahe 2,5 Promille aufwies. Im Laufe der Kontrolle nahm er spontan noch einen weiteren Schluck aus einer Flasche, in der vermutlich ein Restschluck hochprozentiger Alkohol enthalten war. Der Fahrer begleitete die Beamten zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache. Zudem wurde ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe