Finnentrop: : Autofahrer wird aggressiv bei Polizeikontrolle

Finnentrop. Polizeibeamte haben einen 24-jährigen Autofahrer angehalten. Bei der Kontrolle wurde er aggressiv – die Polizei musste ihn fixieren.

In der Nacht zum 10. November hielten Beamte gegen 3 Uhr einen 24-jährigen Pkw-Fahrer im „Heggener Weg“ in Finnentrop an, da er mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und beim Abbiegen von der „Albert-Kemmerich-Straße“ in den „Heggener Weg“ den Fahrzeugblinker nicht setzte. Im Zuge der Kontrolle erhielten die Einsatzkräfte Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln und Alkohol.

+++ Weitere Nachrichten aus Finnentrop und Umgebung finden Sie hier +++

Der 24-Jährige lehnte einen Vortest vehement ab, zeigte sich zunehmend aggressiv und wollte die Beamten nicht freiwillig auf die Polizeiwache zur Blutprobenentnahme begleiten. Vor Ort leistete er Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei. Es gelang jedoch, den Mann zu fixieren und zur Wache zu verbringen. Hier schrieben die Beamt:innen eine entsprechende Anzeige - unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe