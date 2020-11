Finnentrop: Baumstämme stürzen auf die Lennestraße

Dieser Baumstamm beschädigt den Putz einer Hauswand an der Lennestraße in Finnentrop. Verletzt wurde zum Glück aber niemand.

Finnentrop. Dicke Baumstämme schossen am Mittwoch den Steilhang oberhalb der Lennestraße hinab. Zum Glück richteten sie „nur“ einen Sachschaden an.

Bei Baumfällarbeiten oberhalb der Lennestraße in Finnentrop, also unmittelbar oberhalb des Lenneparks, sind am Mittwoch zwei dicke Stämme abgegangen und den Steilhang hinunter auf die Straße gestürzt. Glücklicherweise blieben Anwohner wie Passanten unverletzt. Die Straße ist seitdem aber gesperrt.

Zwei Mülltonnen wurden laut Information der Polizei zerstört, ebenso beschädigten die Stämme den Putz zweier Hauswände. Wegen Aufräumarbeiten kommen auch am Donnerstagmorgen noch keine Autos hier entlang.