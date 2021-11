Finnentrop: Betrunkene 25-Jährige verursacht zwei Unfälle

Die Polizei hat eine junge Frau in Finnentrop am Steuer erwischt, nachdem sie alkoholisiert zwei Unfälle gebaut hatte.

Finnentrop. Eine 25-jährige Frau hat in Finnentrop gleich zwei Unfälle verursacht, blieb aber unverletzt. Die junge Frau am Steuer hatte Alkohol getrunken.

Am Samstag, 20. November, hatte eine 25-Jährige großes Glück. Sie verursachte gleich zwei Unfälle, blieb dabei jedoch unverletzt. Zunächst schob die Finnentroperin am späten Samstagabend mit ihrem Fahrzeug einen geparkten Pkw, trotz angezogener Handbremse, rückwärts über die Fahrbahn der Goethestraße in Neu-Listernohl. Danach entfernte sie sich zunächst unerkannt in unbekannte Richtung.

Vermutlich ein Leitplankenschaden

Die Polizei konnte die Dame in ihrem Fahrzeug antreffen und stellte eine Atemluftalkoholkonzentration von 1,98 Promille, sowie einen weiteren Unfallschaden, fest. Konkrete Angaben konnte sie dazu nicht machen. Die Beamten konnten die zweite Unfallörtlichkeit nicht lokalisieren. Vermutlich handelt es sich um einen Leitplankenschaden.

Hinweise hierzu an die Polizei unter 02761-92690. Im Krankenhaus wurde der Fahrzeugführerin eine Blutproben entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

