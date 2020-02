Finnentrop: Betrunkene Fahrerin prallt mit Auto gegen Haus

Die Polizei stellte fest, dass die Verursacherin eines Unfalls in Finnentrop deutlich betrunken war.

Eine 36 Jahre alte Autofahrerin hat am frühen Sonntagmorgen einen Sachschaden von rund 10.000 Euro verursacht, als sie in Finnentrop in betrunkenem Zustand einen Unfall verursachte. Das berichtet die Kreispolizeibehörde Olpe.

Die Finnentroperin kam gegen 3.45 Uhr auf der Serkenroder Straße mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand. Das Gebäude wurde dabei ebenso beschädigt wie das Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Blutprobe entnommen und Führerschein sichergestellt

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass die Unfallverursacherin deutlich alkoholisiert gewesen sei. Sie ließen der Frau eine Blutprobe entnehmen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Bereits im Vorfeld der Karnevalstage hatte die Kreisverkehrswacht empfohlen, das Hin- und Wegkommen zu Straßenumzügen, Sitzungen und privaten Feiern gut zu planen: „Wer unbeschwert feiern und trinken möchte, sollte sein Auto direkt zu Hause stehen lassen“, appellierte Andreas Zeppenfeld, Leiter der Kreisverkehrswacht Olpe.