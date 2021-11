Finnentrop: Bier und Bargeld aus Bäckerei gestohlen

Einbrecher sind in Finnentrop in eine Bäckerei eingedrungen.

Finnentrop. Einbrecher wollten in einer Bäckerei in Finnentrop einen Geldautomaten aufbrechen. Als das nicht gelang, begnügten sie sich mit Bier und Bargeld.

Die Täter drangen zwischen Sonntag, 16.45 Uhr, und Montag, 5.10 Uhr, über ein aufgehebeltes Toilettenfenster in die Filiale an der Lenscheider Straße in Rönkhausen. Dort beschädigten sie die Holztür, die zu dem Raum mit dem Geldautomaten führt, den sie nicht aufbrechen konnten. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

