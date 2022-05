Finnentrop: BMW verliert Vorderrad - und fährt weiter

Finnentrop. Ein Autofahrer hat in Finnentrop bei einem Unfall sein Vorderrad verloren. Er fuhr zunächst weiter - und entfernte sich dann vom Unfallort.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, 17. Mai, gegen 00.38 Uhr am Kreisel „Attendorner Straße/Bamenohler Straße“. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war mit seinem weißen BMW 320d von Attendorn in Richtung Kreisverkehr (Bamenohl) gefahren, als er in einer Rechtskurve auf der Brücke der dortigen Bahnüberführung von der Fahrbahn abkam und mit dem Geländer kollidierte.

Obwohl das Auto bei dem Unfall das linke Vorderrad verlor, wurde das Fahrzeug noch weiter bewegt und kam letztlich in der Bamenohler Straße zum Stehen. Später an der Unfallstelle eintreffende Bürger alarmierten die Polizei. Es konnten keine Personen mehr im oder in der Nähe des Fahrzeugs festgestellt werden. Der Gesamtschaden dürfte im unteren sechsstelligen Eurobereich liegen.

Für die weiteren Ermittlungen sind mögliche Zeugenaussagen wichtig. Hinweise nimmt Polizeihauptkommissar Arens vom Verkehrskommissariat in Attendorn unter der Telefon-Nr. 02761 9269-4120 entgegen.

