Dieser Mercedes hat das Schaufenster des Second-Hand-Ladens "Jacke wie Hose" in Finnentrop zerstört.

Unfall Finnentrop: Das war knapp – Mercedes fährt in Schaufenster

Finnentrop. Ein Mercedes-Fahrer verwechselt offenbar Bremse mit Gas und fährt frontal in die Schaufenster-Scheibe des DRK-Kleiderladens „Jacke wie Hose“.

Eigentlich wollte der Fahrer eines Mercedes’ am Donnerstagmittag nur gebrauchte Kleidung zum DRK-Second-Hand-Laden „Jacke wie Hose“ in Sichtweite des Finnentroper Rathauses bringen, doch sein kurzer Besuch endete mit einem beschädigten Auto und einem zerbrochenen Fenster: Offensichtlich verwechselte der Mann Bremse mit Gas, sodass er frontal in das Laden-Schaufenster fuhr. Zum Glück wurde bei dem Missgeschick niemand verletzt. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Eurobereich liegen.

