Finnentrop: Drei Verletzte bei Unfall mitten in Ostentrop

Ostentrop. Glücklicherweise nicht schwerer verletzt wurden drei Personen bei einem Unfall in Ostentrop, darunter ein zwei Monate altes Baby.

Drei Verletzte forderte am Montagnachmittag ein Unfall in Ostentrop. Ein 19-jähriger Peugeot-Fahrer war auf der Straße „Am Falker“ aus Richtung Frettermühle unterwegs. Nach Auskunft der Polizei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Kia zusammen. In diesem saßen der 38-jährige Fahrer, seine 35-jährige Beifahrerin sowie ein zwei Monate altes Baby auf dem Rücksitz. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, die Frau und das Baby vor Ort vom Rettungsdienst ambulant untersucht. Die beiden Autos wurden so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war.

Auch das Auto des Unfallverursachers wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Kai Osthoff / WP

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 22.000 Euro. Die Feuerwehr-Einheiten aus Ostentrop, Schönholthausen und Fretter, die mit rund 20 Einsatzkräften an der Einsatzstelle waren, stellten den Brandschutz sicher und sperrten die Unfallstelle ab. Die Durchfahrtsstraße durch Ostentrop war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

