Finnentrop: Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Finnentrop. Ungebetene Gäste dringen in ein Wohnhaus in Fretter ein. Wie sie ins Haus gelangten, ist noch unklar.

Am Montag, 12. Dezember, drangen zwischen 8.30 und 11 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Esloher Straße in Fretter ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchsuchten sie mehrere Wohnräume und entwendeten Bargeld, Schmuck und eine Digitalkamera. Wie der oder die Täter in das Haus eindrangen, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei übernahm diese. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

