Finnentrop: Einbrecher klettern über Zaun im Baumarkt

Die Polizei sucht Unbekannte, die in einen Baumarkt in Finnentrop eingebrochen sind.

Finnentrop. Unbekannte sind am Wochenende in einen Baumarkt in Finnentrop eingebrochen. Gestohlen haben sie dort aber nichts.

Einbrecher sind am Wochenende in einen Baumarkt in Finnentrop eingedrungen. Nach Angaben der Polizei kletterten der oder die Täter zwischen Samstag, 18.15 Uhr, und Montag, 0.20 Uhr, über den Zaun des Geschäfts an der Johannes-Scheele-Straße in Bamenohl. Vom Außenlager aus beschädigten sie ein Fenster, um in den Verkaufsraum zu gelangen.

Nach erstem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.

