Finnentrop: Einbrecher kommen am hellichten Tag

Finnentrop. Wieder ein Einbruch am Nachmittag, diesmal in Finnentrop. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben sich am Freitag, 4. Juni, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bamenohler Straße in Finnentrop verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie die Wohnungstür auf und drangen so in die Wohnung ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter keine Beute machten. Es entstand an der Tür ein Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

