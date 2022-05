Eine Kriminaloberkommissarin sichert nach einem Einbruch Spuren an einer eingeschlagenen Fensterscheibe (Symbolbild). In Heggen wurde eingebrochen.

Blaulicht Finnentrop: Einbruch in Firma in Heggen - Büros durchsucht

Finnentrop. In der Firma für Maschinen-Förder-Produkte im Industriepark Wiethfeld in Heggen wurden diverse Büroräume aufgehebelt und durchsucht.

Zwischen Samstag (14.05.) und Montag (16.05.) drangen bislang unbekannte Täter in einen Betrieb im Industriepark Wiethfeld in Heggen ein. In der Firma für Maschinen-Förder-Produkte wurden diverse Büroräume aufgehebelt und durchsucht. Der Sachschaden dürfte im hohen vierstelligen Bereich liegen. Angaben über eventuelle Beute liegen bislang noch nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761 9269-0 entgegen.

