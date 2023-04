Finnentrop: Fahranfänger durchbricht mit Auto zwei Holzzäune

Heggen. Auf der Hauptstraße in Heggen ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Das Auto durchbricht zwei Zäune. Vier Verletzte.

Am Mittwoch (12. April) hat sich gegen 23 Uhr auf der Hauptstraße (L853) ein Alleinunfall ereignet. Ein 18-Jähriger befuhr mit drei weiteren Pkw-Insassen im Alter von 17, 18 und 19 Jahren innerorts die Landstraße in Richtung Attendorner Straße. Der Fahranfänger kam mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw durchbrach zwei Holzzäune, passierte dann die „Rosengasse“ und prallte schließlich gegen eine Garage. Das darin stehende Auto wurde ebenfalls beschädigt. Alle Pkw-Insassen wurden durch den Unfall verletzt. Die drei Mitfahrer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Bergung des Fahrzeuges war die Feuerwehr vor Ort. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

