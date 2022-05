Finnentrop: Fahrerin übersieht haltendes Auto und fährt auf

Ein Warndreieick steht nach einem Unfall auf einer Straße (Symbolbild). In Finnentrop kam es zu einem Auffahrunfall.

Finnentrop. Bei einem Unfall in Finnentrop wurden zwei Auto-Fahrerinnen verletzt. Eine musste verkehrsbedingt anhalten, die andere bemerkte das zu spät.

Ein Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Mittwoch (11. Mai) gegen 10.20 Uhr auf der Bamenohler Straße ereignet. Zunächst befuhr eine 52-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Bamenohl. Ihr folgte eine 20-jährige Autofahrerin. Als die 52-Jährige verkehrsbedingt ihren Wagen abbremsen musste, realisierte dies die 20-Jährige zu spät und fuhr auf den abgebremsten Pkw auf. Die 52-Jährige sowie ihre 32-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

