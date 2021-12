Finnentrop: Falscher Polizist will richtigen anhalten

Rönkhausen/Plettenberg. Mit einem Blaulicht hat ein 32-Jähriger im Raum Finnentrop/Plettenberg versucht, Autofahrer anzuhalten. Bis er an einen Polizisten geriet.

Die Polizei in Finnentrop hat am Mittwoch einen 32 Jahre alten Autofahrer gestoppt, der sich als Polizist ausgeben haben soll. Mit einem Lichtsignalgeber, ähnlich wie ein Blaulicht, forderte er andere Autofahrer zum Anhalten auf – unter anderem einen echten Polizisten, der mit seinem Privatwagen auf dem Weg zur Arbeit in Plettenberg war, wie die Kreispolizeibehörde Olpe berichtet.

Vor dem Bahnübergang in Plettenberg-Siesel mussten die Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten, so dass der Polizist seinen angeblichen Kollegen ansprechen konnte. Als dieser begriff, dass er an einen richtigen Polizeibeamten geraten war, fuhr er los und in Richtung Finnentrop davon. Im Bereich Rönkhausen konnten die inzwischen alarmierten Polizeibeamten der Wache Attendorn das Fahrzeug auf der B 236 anhalten.

Die Beamten fanden das Signalgerät im Fahrzeug des 32-Jährigen, den nun ein Strafverfahren wegen Amtsanmaßung erwartet. Das LED-Gerät wurde sichergestellt.

