Finnentrop: Filteranlage bei „Fischer und Kaufmann“ brennt

Finnentrop. Zu einem Industriebrand bei „Fischer und Kaufmann“ in Altfinnentrop rückt die Feuerwehr am Dienstagabend aus. Zum Glück gibt es keine Verletzte.

„Industriebrand 3 mit Personen“ lautete die Meldung am Dienstagabend, die die Feuerwehren aus Heggen, Finnentrop und Bamenohl nach Altfinnentrop zur Firma „Fischer und Kaufmann“ rief. Eine Filteranlage in einer Fertigungshalle war während der Spätschicht in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Beschäftigten selbstständig in Sicherheit gebracht, verletzt wurde also niemand.

Der Brand wurde mit CO2 bekämpft und die Halle anschließend mit Hilfe von Lüftungsgeräten vom Rauch befreit. Neben den drei Wehren waren auch Einsatzkräfte des DRK-Ortsvereins Attendorn, der Notarzt und die Polizei vor Ort. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, genauso wenig wie die Brandursache.

