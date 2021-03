Finnentrop: Fledermaustunnel ab 1. April wieder geöffnet

Finnentrop/Rönkhausen. Spaziergänger oder Radfahrer können den Tunnel ab Gründonnerstag durchqueren. Geöffnet hat dann auch der StoppOmat in Rönkhausen wieder:

Fünf Monate haben sie Winterschlaf gehalten. Nun sind die Fledermäuse aus ihrem Quartier, dem Kückelheimer Tunnel, ausgeflogen: Die Gemeinden Finnentrop und Eslohe können die Tore des Fledermaustunnels in diesem Jahr bereits frühzeitig öffnen. Der knapp 700 Meter lange Tunnel steht Radfahrern, Skatern und Fußgängern ab Donnerstag, 1. April, wieder offen – bis Ende Oktober.

Der Fledermaustunnel ist nicht nur ein Highlight auf dem SauerlandRadring, sondern auch Teil des Ruhr-Sieg-Radweges. Immer mehr Fahrradfreunde haben die überwiegend steigungsarmen und abwechslungsreichen Themenradwege für sich entdeckt. Fast 60.000 Radfahrer passierten im vergangenen Jahr innerhalb von sieben Monaten die Zählstelle. Neben der verlockenden Landschaft, durch die man radelt, gibt es entlang des SauerlandRadring noch weitere Sehenswürdigkeiten zu entdecken, für die man ein wenig Zeit einplanen sollte, wie zum Beispiel der im vergangenen Jahr aufwendig sanierte Ruhrmanns Teich mit der Knochenmühle in Fretter.

250 Höhenmeter zu absolvieren

Ab Gründonnerstag erwacht zudem der StoppOmat in Rönkhausen aus dem Winterschlaf. Dann können Radfahrer oder Läufer auf der anspruchsvollen Bergstrecke vom Unter- zum Oberbecken des Pumpspeicherwerks kräftig in die Pedale treten. Es gilt, rund 4,5 Kilometer und 250 Höhenmeter zu meistern.

Das deutschlandweit verbreitete System ist so einfach wie bewährt: Am Fuß des Berges zieht der Radler in dem StoppOmat-Starthäuschen ein Ticket und radelt hoch. Oben im Zielhäuschen schiebt er das Ticket dann in einen weiteren Automaten, wodurch seine Zeit gestoppt wird. Die Zeit und der Platz im Ranking werden im Internet veröffentlicht (www.stoppomat.de). Wer mit seinem Rad nicht nur im Wettkampf-Modus durch das Sauerland fahren, sondern auch fantastische Fernblicke entlang der Straßen sehen möchte, kann entlang der Radwege SauerlandRadring, Ruhr-Sieg-Radweg und Lenneroute durch Finnentrop radeln.